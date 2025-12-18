Tanja Soldatović nova rektorka Državnog univerziteta u Novom Pazaru, zamenila Zanu Dolićanin

Savet Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP) izabrao je Tanju Soldatović za novu rektorku te visokoškolske ustanove.

Kako saznaje radio Sto plus, izbor nove rektorke podržalo je na tajnom glasanju 12 članova Saveta, dok su dva bila uzdržana. Soldatović je diplomirala na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu, gde je i magistrirala organsku hemiju, a doktorirala neorgansku hemiju,. Na čelu Državnog univerziteta u Novom Pazaru zameniće Zanu Dolićanin čiju je smenu tražio deo studenata i profesora te visokoškolske ustanove, kao i pojedine političke partije. Oni su prethodnih