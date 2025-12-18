Tanja Soldatović nova rektorka Državnog univerziteta u Novom Pazaru, zamenila Zanu Dolićanin

Radio 021 pre 7 sati  |  Beta, Radio Sto plus
Tanja Soldatović nova rektorka Državnog univerziteta u Novom Pazaru, zamenila Zanu Dolićanin

Savet Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP) izabrao je Tanju Soldatović za novu rektorku te visokoškolske ustanove.

Kako saznaje radio Sto plus, izbor nove rektorke podržalo je na tajnom glasanju 12 članova Saveta, dok su dva bila uzdržana. Soldatović je diplomirala na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu, gde je i magistrirala organsku hemiju, a doktorirala neorgansku hemiju,. Na čelu Državnog univerziteta u Novom Pazaru zameniće Zanu Dolićanin čiju je smenu tražio deo studenata i profesora te visokoškolske ustanove, kao i pojedine političke partije. Oni su prethodnih
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Ko je Tanja Soldatović, nova rektorka Univerziteta u Novom Pazaru koji je u blokadi skoro godinu dana

Ko je Tanja Soldatović, nova rektorka Univerziteta u Novom Pazaru koji je u blokadi skoro godinu dana

Nova pre 3 sata
DUNP dobio novu rektorku: Da li će studenti iz Novog Pazara prekinuti blokadu posle skoro godinu dana

DUNP dobio novu rektorku: Da li će studenti iz Novog Pazara prekinuti blokadu posle skoro godinu dana

Nova pre 4 sati
Tanja Soldatović novi rektor Državnog univerziteta u Novom Pazaru

Tanja Soldatović novi rektor Državnog univerziteta u Novom Pazaru

Euronews pre 5 sati
Tanja Soldatović nova rektorka Državnog univerziteta u Novom Pazaru

Tanja Soldatović nova rektorka Državnog univerziteta u Novom Pazaru

Newsmax Balkans pre 5 sati
Tanja Soldatović izabrana za novu rektorku DUNP-a

Tanja Soldatović izabrana za novu rektorku DUNP-a

RTS pre 6 sati
Radio Sto Plus: DUNP dobio novu rektorku, bliska bivšoj rektorki, zbog nje menjan statut

Radio Sto Plus: DUNP dobio novu rektorku, bliska bivšoj rektorki, zbog nje menjan statut

Mašina pre 9 sati
Tanja Soldatović izabrana za rektorku Državnog univerziteta u Novom Pazaru

Tanja Soldatović izabrana za rektorku Državnog univerziteta u Novom Pazaru

Beta pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi PazarKragujevacIzbori

Društvo, najnovije vesti »

U Srbiji skoro 40 odsto više slučajeva oboljenja sličnih gripu i od respiratornih infekcija

U Srbiji skoro 40 odsto više slučajeva oboljenja sličnih gripu i od respiratornih infekcija

Danas pre 20 minuta
Macut odgovorio rektoru Đokiću: Ne postoje realni razlozi za odlaganje SPIRI

Macut odgovorio rektoru Đokiću: Ne postoje realni razlozi za odlaganje SPIRI

Danas pre 10 minuta
Veran Matić: Vučić ne dozvoljava da se izabere REM jer želi da sačuva Informer

Veran Matić: Vučić ne dozvoljava da se izabere REM jer želi da sačuva Informer

Danas pre 1 sat
Srbi i pre praznika pola putovanja proveli na granicama, a tek nas čeka pakao! Na ulazu u ove zemlje biće najgore, a za sve je…

Srbi i pre praznika pola putovanja proveli na granicama, a tek nas čeka pakao! Na ulazu u ove zemlje biće najgore, a za sve je kriva jedna stvar

Blic pre 1 sat
Razočaran što na tom mestu neće nići Trampov toranj, Vučić uklonio pano sa Generalštaba

Razočaran što na tom mestu neće nići Trampov toranj, Vučić uklonio pano sa Generalštaba

Danas pre 1 sat