Ko je Tanja Soldatović, nova rektorka Univerziteta u Novom Pazaru koji je u blokadi skoro godinu dana

Savet Državnog univerziteta u Novom Pazaru izabrao je Tanju Soldatović za novu rektorku te visokoškolske ustanove.

Na ovom univerzitetu već mesecima unazad postoje brojni problemi i neslaganja, kako između uprave i studenata, tako i između uprave i dela profesora. Tenzije rektorskog kolegijuma i studenta u blokadi na DUNP-u traju još od januara ove godine, kada je došlo do blokade zgrade univerziteta. Kako se u medijima može pročitati, Tanja Soldatović je bliska saradnica Zane Dolićanin, bivše rektorke DUNP-a, kojoj su studenti DUNP-a izglasali nepoverenje na plenumu 7. marta