Radio Sto Plus: DUNP dobio novu rektorku, bliska bivšoj rektorki, zbog nje menjan statut

Savet Državnog univerziteta u Novom Pazaru izabrao je danas Tanju Soldatović za novu rektorku te visokoškolske ustanove, piše Radio Sto Plus iz Sandžaka. Pojedini profesori, navodi ovaj medij, tvrde da je u pitanju bliska saradnice bivše rektorke i da je statut DUNP-a promenjen nedavno da bi ona mogla da konkuriše za rektorku.

Za nju je, prema saznanjima ovog medija, glasalo 12 članova Saveta, dok su dva bila uzdržana. Soldatović je diplomirala na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu, gde je i magistrirala organsku hemiju, a doktorirala neorgansku hemiju. Na Državnom univerzitetu angažovana je od 2007. godine, a za vanrednog profesora izabrana je 2020. godine, piše Radio Sto Plus. Napominje se da su ranije za rektora Državnog univerziteta mogli da konkurišu samo kandidati koji
