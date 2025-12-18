Izabrana nova rektorka Univerziteta u Novom Pazaru

Telegraf pre 16 minuta  |  Telegraf.rs
Izabrana nova rektorka Univerziteta u Novom Pazaru

Savet Državnog univerziteta u Novom Pazaru izabrao je danas Tanju Soldatović za novu rektorku te visokoškolske ustanove.

Za nju je, prema saznanjima Sto plus radija, glasalo 12 članova Saveta, dok su dva bila uzdržana. Ona je diplomirala na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu, gde je i magistrirala organsku hemiju, a doktorirala neorgansku hemiju. Kao ciljeve svog rukovođenja Državnim univerzitetom Soldatović je navela “internacionalizaciju i podršku mladim kadrovima”, a kao svoje prve korake vidi “povratak u zgradu univerziteta i normalizaciju nastavnog procesa uz
