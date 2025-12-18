Soldatović izabrana za rektorku DUNP

Radio sto plus pre 44 minuta
Soldatović izabrana za rektorku DUNP

Za nju je, prema saznanjima Sto plus radija, glasalo 12 članova Saveta, dok su dva bila uzdržana.

Ona je diplomirala na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu, gde je i magistrirala organsku hemiju, a doktorirala neorgansku hemiju. DUNP je u svojem saopšptenju naveo da je Senat tako odlučio “na kraju izborne procedure, kao najviši organ upravljanja, tajnim glasanjem”. “Na sednici Saveta je istaknuto da je Zana Dolićanin, uspešno obavlјala funkciju rektora Državnog univerziteta i da je u izuzetno teškom periodu, obeleženom blokadama, uspela da u funkciji
