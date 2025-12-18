Fon der Lajen: Impresivan napredak Albanije i Crne Gore inspiracija za ostale u regionu

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je večeras u Briselu da su Albanija i Crna Gora ostvarile impresivan napredak u procesu evrointegracija koji treba da inspiriše ostale partnere sa Zapadnog Balkana.

Posle samita Evropske unije i Zapadnog Balkana, na kojem Srbija prvi put nije učestvovala, Fon der Lajen je u pisanoj izjavi navela da je „proširenje EU, prvi put u više od deset godina, postalo realna mogućnost“. „Želim da pohvalim ogroman napredak Albanije i Crne Gore. Impresivno je ono što su postigle. Njihov napredak je impresivan izvor inspiracije za ostale partnere sa Zapadnog Balkana i šalje snažnu poruku svetu o atraktivnosti evropske ponude. To je ponuda