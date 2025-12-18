Srbija izabrala poziciju u mogućem sukobu Evrope i Rusije: Ovako pišu ruski mediji

Danas pre 1 sat  |  S. D.
Srbija izabrala poziciju u mogućem sukobu Evrope i Rusije: Ovako pišu ruski mediji

Kome će se predsednik Srbije prikloniti u mogućem sukobu između Rusije i Evrope, pišu ruski mediji povodom jučerašnje izjave Aleksandra Vučića.

Izvestija piše da će se Srbija pridržavati svoje nezavisne pozicije u mogućem sukobu između Evrope i Rusije. To je 17. decembra saopštio predsednik Aleksandar Vučić. On je napomenuo da je svet na ivici velikog sukoba, a glavni cilj Srbije je održavanje mira i razvoj ekonomije. Vučić je podsetio da je tokom Prvog svetskog rata Srbija izgubila gotovo 29 odsto stanovništva. Predsednik je naglasio da ako dođe do sukoba, Srbi se neće boriti, oni će nastaviti da jačaju
Otvori na danas.rs

Pročitajte još

Politiko: Zvaničnici SAD i Rusije ovog vikenda u Majamiju o ratu u Ukrajini

Politiko: Zvaničnici SAD i Rusije ovog vikenda u Majamiju o ratu u Ukrajini

Danas pre 41 minuta
Zelenski poručuje Evropi: Koristite zamrznutu imovinu da biste okončali želju Rusije za ratom

Zelenski poručuje Evropi: Koristite zamrznutu imovinu da biste okončali želju Rusije za ratom

Danas pre 21 minuta
(Video) Putin će da pobesni! Erdogan odustao od sistema S-400, traži novac natrag: Usledio potez koji će ga totalno izbaciti…

(Video) Putin će da pobesni! Erdogan odustao od sistema S-400, traži novac natrag: Usledio potez koji će ga totalno izbaciti iz takta

Blic pre 16 minuta
Gardijan analizira: Tu se Putinov strateški proračun spaja s njegovom potrebom da se osveti za poniženje Rusije

Gardijan analizira: Tu se Putinov strateški proračun spaja s njegovom potrebom da se osveti za poniženje Rusije

Danas pre 1 sat
Senat SAD usvojio Zakon o nacionalnoj odbrani, odobreno 901 milijardi dolara na vojnu potrošnju

Senat SAD usvojio Zakon o nacionalnoj odbrani, odobreno 901 milijardi dolara na vojnu potrošnju

Danas pre 2 sata
Berliner cajtung: Prazna srpska stolica na samitu – krivica i Beograda i Brisela

Berliner cajtung: Prazna srpska stolica na samitu – krivica i Beograda i Brisela

Danas pre 3 sata
Košta: One koji idu brže ka EU drugi ne treba da sputavaju

Košta: One koji idu brže ka EU drugi ne treba da sputavaju

Danas pre 24 sata

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeRusija

Svet, najnovije vesti »

Srbija izabrala poziciju u mogućem sukobu Evrope i Rusije: Ovako pišu ruski mediji

Srbija izabrala poziciju u mogućem sukobu Evrope i Rusije: Ovako pišu ruski mediji

Danas pre 1 sat
Politiko: Zvaničnici SAD i Rusije ovog vikenda u Majamiju o ratu u Ukrajini

Politiko: Zvaničnici SAD i Rusije ovog vikenda u Majamiju o ratu u Ukrajini

Danas pre 41 minuta
Zelenski poručuje Evropi: Koristite zamrznutu imovinu da biste okončali želju Rusije za ratom

Zelenski poručuje Evropi: Koristite zamrznutu imovinu da biste okončali želju Rusije za ratom

Danas pre 21 minuta
"Planirao je to dugo vremena" Evo šta je terorista iz Sidneja uradio sa kućom vrednom milion dolara pre pokolja: Unapred je…

"Planirao je to dugo vremena" Evo šta je terorista iz Sidneja uradio sa kućom vrednom milion dolara pre pokolja: Unapred je analizirao svaki korak

Blic pre 1 sat
(Video) Putin će da pobesni! Erdogan odustao od sistema S-400, traži novac natrag: Usledio potez koji će ga totalno izbaciti…

(Video) Putin će da pobesni! Erdogan odustao od sistema S-400, traži novac natrag: Usledio potez koji će ga totalno izbaciti iz takta

Blic pre 16 minuta