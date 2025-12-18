Kome će se predsednik Srbije prikloniti u mogućem sukobu između Rusije i Evrope, pišu ruski mediji povodom jučerašnje izjave Aleksandra Vučića.

Izvestija piše da će se Srbija pridržavati svoje nezavisne pozicije u mogućem sukobu između Evrope i Rusije. To je 17. decembra saopštio predsednik Aleksandar Vučić. On je napomenuo da je svet na ivici velikog sukoba, a glavni cilj Srbije je održavanje mira i razvoj ekonomije. Vučić je podsetio da je tokom Prvog svetskog rata Srbija izgubila gotovo 29 odsto stanovništva. Predsednik je naglasio da ako dođe do sukoba, Srbi se neće boriti, oni će nastaviti da jačaju