Wizz Air najavio nove letnje linije iz Beograda do Pize i Hanije

Ilustracija (Foto: Gen_Shtab/shutterstock.com) Wizz Air, jedna od vodećih avio-kompanija u Srbiji, najavila je nove linije iz Beograda do Pize (Italija) i Hanije (Grčka).

Novi direktni letovi kreću od juna 2026. godine, a karte se već mogu kupiti na sajtu wizzair.com i putem mobilne aplikacije po povoljnim početnim cenama od 2.459 dinara. Ovo proširenje broja destinacija, kako je saopšteno, potvrđuje posvećenost Wizz Aira stalnom prilagođavanju svoje ponude potrebama putnika u Srbiji, kao bi imali veću slobodu i širi izbor mogućnosti i za turistička i za poslovanja putovanja. Od pokretanja poslovanja u Srbiji 2010. godine, Wizz Air,