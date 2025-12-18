Wizz Air uvodi letnje linije iz Beograda za Pizu i Haniju od juna 2026.

Aero.rs pre 3 sata  |  Predrag Vučetić
Wizz Air uvodi letnje linije iz Beograda za Pizu i Haniju od juna 2026.

Avio-kompanija Viz Er (Wizz Air) najavila je uspostavljanje dve nove sezonske linije iz Beograda — do Pize (PSA) u Italiji i Hanije (CHQ) na grčkom ostrvu Krit.

Letovi su planirani za letnju sezonu 2026. godine, a karte su dostupne za kupovinu putem zvanične internet stranice i mobilne aplikacije kompanije. Let za Pizu počinje 9. juna i biće organizovan dvaput nedeljno, utorkom i subotom. Linija ka Haniji startuje dan ranije, 8. juna, sa tri nedeljna leta — ponedeljkom, sredom i petkom. Viz Er je tokom 2025. godine izveo više od 9.600 letova iz Srbije i prevezao više od 1,6 miliona putnika, sa stopom realizacije letova od
