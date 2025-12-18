Ministarstvo zdravlja izdalo nalog za hitno povlačenje sa tržišta Aptamila AR1

Euronews pre 13 minuta  |  Autor: Tanjug
Ministarstvo zdravlja izdalo nalog za hitno povlačenje sa tržišta Aptamila AR1
Odmah po dobijanju informacije da je sa tržišta Republike Hrvatske povučena hrana za odojčad Aptamil AR1, hitno je izdat nalog da se sve što je još u promet hitno povuče, i od kupaca i sa lagera uvoznika i distributera, kako bi se proverilo prisustvo bakterije Bacillus cereus, koja je bila razlog povlačenja u Hrvatskoj, saopštilo je danas Ministarstvo zdravlja. Kako je navedeno, reč je o proizvodu od 400 gr, proizvođača Nutricia Export BV iz Holandije, za koji je
