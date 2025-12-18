Vlada Srbije i ove godine preporučila da Badnji dan bude neradan

Moj Novi Sad pre 1 sat
Vlada Srbije i ove godine preporučila da Badnji dan bude neradan

Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici Zaključak kojim je poslodavcima preporučeno da zaposlenima koji Badnji dan slave i po gregorijanskom i po julijanskom kalendaru omoguće da ne rade na taj dan.

Vlada je preporučila poslodavcima da zaposlenima koji Badnji dan obeležavaju po gregorijanskom kalendaru, katolicima i pripadnicima drugih hrišćanskih verskih zajednica, omoguće da ne rade 24. decembra 2025. godine, navodi se u saopštenju Vlade. Ista preporuka se odnosi i na zaposlene pravoslavne vernike, koji taj praznik obeležavaju 6. januara 2026. godine, po julijanskom kalendaru. Ukoliko su dužni da neprekidno obavljaju delatnost tokom državnih i verskih
