Važno za putnike: Produženo radno vreme prelaza Bajmok - Bačalmaš tokom praznika

Kako je navedeno u saopštenju, Uprava granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova, u saradnji sa graničnim organima Mađarske, usaglasila je privremenu izmenu radnog vremena ovog graničnog prelaza.

U navedenom periodu, granični prelaz Bajmok - Bačalmaš biće otvoren petkom, subotom i nedeljom od 07.00 do 24.00 časa, umesto dosadašnjeg radnog vremena od 07.00 do 19.00 časova. Iz MUP-a podsećaju da je ovaj granični prelaz namenjen isključivo putničkom saobraćaju, dok autobuski i teretni saobraćaj nisu dozvoljeni.