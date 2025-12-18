Forum srednjih stručnih škola predlaže da se uvede prosvetni dnevnik

Forum srednjih stručnih škola predložio je danas da elektronski mediji, naročito javni medijski servis i drugi koji imaju verifikovanu nacionalnu frekvenciju, jedan dan u nedelji posvete prosvetnom času koji bi trajao 45 minuta.

U saopštenju Forum je naveo da bi gosti časa bili nastavnici, eminentni stručnjaci, pa čak i učenici, a da bi se razgovaralo o temama od ključnog značaja za obrazovanje, kao i o ličnim i porofesionalnom razvoju učenika i upoznavanju čitavog društva o radu i funkcionisanju obrazovanja. Prosvetni dnevnik bi obuhvatao teme o lepom ponašanju, vršnjačkom nasilju i svim drugim oblicima nasilja, upoznavanju sa zanatima i deficitarnim zanimanjima, profesionalnoj