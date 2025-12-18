Forum srednjih stručnih škola predlaže da se uvede prosvetni dnevnik

Forum srednjih stručnih škola predlaže da se uvede prosvetni dnevnik

Forum srednjih stručnih škola predložio je danas da elektronski mediji, naročito javni medijski servis i drugi koji imaju verifikovanu nacionalnu frekvenciju, jedan dan u nedelji posvete prosvetnom času koji bi trajao 45 minuta.

U saopštenju Forum je naveo da bi gosti časa bili nastavnici, eminentni stručnjaci, pa čak i učenici, a da bi se razgovaralo o temama od ključnog značaja za obrazovanje, kao i o ličnim i porofesionalnom razvoju učenika i upoznavanju čitavog društva o radu i funkcionisanju obrazovanja. Prosvetni dnevnik bi obuhvatao teme o lepom ponašanju, vršnjačkom nasilju i svim drugim oblicima nasilja, upoznavanju sa zanatima i deficitarnim zanimanjima, profesionalnoj
Forum srednjih stručnih škola predlaže uvođenje prosvetnog dnevnika

Forum srednjih stručnih škola predlaže uvođenje prosvetnog dnevnika

