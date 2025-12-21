Vremenska prognoza za 21. decembar: Očekuje nas tmuran, oblačan i maglovit dan

Prema vremenskoj prognozi, sutra ujutru nas očekuju magla i niska oblačnost, tokom dana oblačno i tmurno, ponegde i maglovito, na severozapadu i zapadu Srbije, kao i u Negotinskoj Krajini sa sipećom kišom, dok se sunčani periodi očekuju samo na visokim planinama uglavnom na jugozapadu i jugu Srbije.

Vetar u većem delu slab, na jugu Banata i u donjem Podunavlju umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od -2 do 4, a najviša od 3 do 8, u mestima sa dužim zadržavanjem magle hladnije, od 0 do 2 stepena. Upozorenja: Uveče i tokom noći u većini krajeva ponovo formiranje magle. Magla: Horizontalna vidljivost & 200 m, verovatnoća 95%. U ponedeljak ujutru niska oblačnost, mestimično i magla, koja će se u Timočkoj Krajini, na zapadu Srbije, kao i po pojedinim