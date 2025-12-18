Pobede Čikaga i Memfisa u NBA ligi

Nedeljnik pre 1 sat
Pobede Čikaga i Memfisa u NBA ligi

U košarkaškoj NBA ligi prošle noći su odigrane samo dve utakmice, a pobede su upisali Čikago i Memfis.

Košarkaši Čikaga su na svom terenu slavili protiv Klivlenda sa 127:111, predvođeni Džošom Gidijem koji je upisao šesti tripl-dabl u sezoni postigavši 23 poena uz 11 skokova i 11 asistencija. Kobi Vajt je pobedi Bulsa doprineo sa 25 poena, dok je Nikola Vučević ubacio 20. U redovima Klivlenda najefikasniji je bio Donovan Mičel sa 32 ubačena poena. Čikago sada ima 11 pobeda i 15 poraza, dok je skor Klivlenda 15/13. Košarkaši Memfisa su u gostima pobedili Minesotu sa
