Vučić dočekao predsednika Gruzije: Važno je jačanje prijateljskih veza i ekonomskog partnerstva

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je važno jačanje prijateljskih veza između Srbije i Gruzije i istakao da Srbija izuzetno ceni doslednu i principijelnu podršku Gruzije u međunarodnim organizacijama.

Vučić je u objavi na Instagramu, nakon što je ispred Palate Srbija dočekao predsednika Gruzije Mihaila Kavelašvilija, izrazio zadovoljstvo što ima priliku da ga ugosti i naveo da će sa Kavelašvilijem razgovarati o svim pitanjima od strateškog značaja za obe zemlje. A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Naveo je da je poseban akcenat na jačanju ekonomskog partnerstva gde se, kako je istakao, prepoznaju mogućnostu za dalji razvoj i produbljivanje