Vučić dočekao predsednika Gruzije: Važno je jačanje prijateljskih veza i ekonomskog partnerstva

Newsmax Balkans pre 14 minuta
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je važno jačanje prijateljskih veza između Srbije i Gruzije i istakao da Srbija izuzetno ceni doslednu i principijelnu podršku Gruzije u međunarodnim organizacijama.

Vučić je u objavi na Instagramu, nakon što je ispred Palate Srbija dočekao predsednika Gruzije Mihaila Kavelašvilija, izrazio zadovoljstvo što ima priliku da ga ugosti i naveo da će sa Kavelašvilijem razgovarati o svim pitanjima od strateškog značaja za obe zemlje. A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Naveo je da je poseban akcenat na jačanju ekonomskog partnerstva gde se, kako je istakao, prepoznaju mogućnostu za dalji razvoj i produbljivanje
RTV pre 19 minuta
Sputnik pre 19 minuta
Euronews pre 19 minuta
RTS pre 9 minuta
Danas pre 49 minuta
Blic pre 44 minuta
Danas pre 1 sat
Mašina pre 19 minuta
N1 Info pre 19 minuta
N1 Info pre 4 minuta
RTV pre 19 minuta
Blic pre 19 minuta