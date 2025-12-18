Zelenski: Čuli smo signale iz Moskve

„Potrebna su nam bezbednosna rešenja, potrebna su nam finansijska rešenja, posebno u vezi sa ruskom imovinom, potrebna su nam politička rešenja”– naglasio je Zelenski

KIJEV – Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pozvao je danas partnere, pre svega iz Sjedinjenih Američkih Država, da vide i da reaguju na izjave iz Moskve, koje ukazuju da se Rusija priprema za 2026. godinu, kao za godinu rata. „Danas smo čuli još jedan signal iz Moskve da se spremaju za sledeću godinu kao godinu rata. I to su signali ne samo za nas. Važno je da partneri ovo vide i važno je da to ne samo vide, već i da reaguju, posebno partneri u SAD, koji