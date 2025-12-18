I Fico stao uz Vučića: EU nepravedna prema Srbiji

Radio 021 pre 1 sat  |  Beta
I Fico stao uz Vučića: EU nepravedna prema Srbiji

Premijer Slovačke Robert Fico, koji je bio jedan od učesnika Samita Evropska unija-Zapadni Balkan, izjavio je u Briselu da je EU "nepravdena prema Srbiji".

Kako je rekao Fico, EU sprečava pridruživanje Srbije jer je "previše ponosna, samouverena i suverena" zemlja. Fico je dodao da je na samitu "posebno podržao" predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji, kako je slovački premijer napisao u objavi na Instagramu, "namerno nije prisustvovao kako bi izrazio protest zbog nepravednog tretmana Srbije od institucija EU", navodeći da će srpski lider i Srbi "uvek imati njegovu podršku". Posle samita Evropske unije i Zapadnog
