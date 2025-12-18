Vlada preporučila poslodavcima da Badnji dan bude neradan

Šabačke novosti pre 2 sata
Vlada Srbije je danas preporučila poslodavcima da omoguće zaposlenima koji Badnji dan obeležavaju po gregorijanskom kalendaru, katolicima i pripadnicima drugih hrišćanskih verskih zajednica da ne rade 24. decembra.

Ista preporuka se odnosi i na zaposlene pravoslavne vernike, koji taj praznik obeležavaju 6. januara, po julijanskom kalendaru, saopšteno je iz Vlade. Ukoliko su dužni da neprekidno obavljaju delatnost tokom državnih i verskih praznika, poslodavcima se preporučuje da zaposlenima obezbede prava kakva im sleduju za rad na dan praznika kada je neradan dan.
