Alen Smailagić posle pobede nad Partizanom: "Šokirala me situacija sa Željkom Obradovićem"

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs
Alen Smailagić posle pobede nad Partizanom: "Šokirala me situacija sa Željkom Obradovićem"

Košarkaš Virtusa iz Bolonje Alen Smailagić istakao je da je odbrana bila ključ trijumfa njegove ekipe protiv Partizana u 16. kolu Evrolige, u meču odigranom u Beogradu, gde je Virtus slavio sa 86:68. - Odigrali smo dobru odbranu, uzeli dosta "ničijih" lopti i napravili prednost već u prvom poluvremenu.

Tu razliku smo uspeli da zadržimo do kraja utakmice - rekao je Smailagić. Nekadašnji košarkaš Partizana priznao je da mu je uvek poseban osećaj da igra pred Grobarima, bez obzira na to što sada nosi dres drugog kluba. - Uvek volim da dođem ovde, da vidim navijače i čujem pesme. Lepo mi je da se vratim kući. Partizan je klub koji najviše volim, ali sada se borim za drugi tim, istih boja, ali drugi klub. Biće sigurno čudno kada budu došli kod nas - rekao je Smailagić
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Izvinjavam se navijačima, odigrali smo veoma loš meč protiv Virtusa

Izvinjavam se navijačima, odigrali smo veoma loš meč protiv Virtusa

Politika pre 2 sata
(VIDEO) Navijači Partizana skandirali: „Sad si uz’o sendvič, Paspalje“

(VIDEO) Navijači Partizana skandirali: „Sad si uz’o sendvič, Paspalje“

Danas pre 3 sata
(VIDEO) Zvižduci Žarku Paspalju u Areni

(VIDEO) Zvižduci Žarku Paspalju u Areni

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanGrobariŽeljko ObradovićBolonjaEvroligaAlen Smailagićkk partizan

Sport, najnovije vesti »

Saša Lukić strelac u porazu Fulama od Njukasla

Saša Lukić strelac u porazu Fulama od Njukasla

Politika pre 1 sat
Mirko Ocokolljić: Ovo je nedopustivo… Izvinjavam se navijačima Partizana

Mirko Ocokolljić: Ovo je nedopustivo… Izvinjavam se navijačima Partizana

Danas pre 3 sata
(VIDEO) Ubedljiv poraz Partizana od Virtusa, navijači skandirali: „Uprava napolje“

(VIDEO) Ubedljiv poraz Partizana od Virtusa, navijači skandirali: „Uprava napolje“

Danas pre 3 sata
Parker: "Znate da sam jedan od najboljih igrača u Evropi"

Parker: "Znate da sam jedan od najboljih igrača u Evropi"

Sportske.net pre 3 sata
Fudbaleri Real Madrida u osmini finala Kupa kralja

Fudbaleri Real Madrida u osmini finala Kupa kralja

Politika pre 2 sata