Alen Smailagić posle pobede nad Partizanom: "Šokirala me situacija sa Željkom Obradovićem"

Košarkaš Virtusa iz Bolonje Alen Smailagić istakao je da je odbrana bila ključ trijumfa njegove ekipe protiv Partizana u 16. kolu Evrolige, u meču odigranom u Beogradu, gde je Virtus slavio sa 86:68. - Odigrali smo dobru odbranu, uzeli dosta "ničijih" lopti i napravili prednost već u prvom poluvremenu.

Tu razliku smo uspeli da zadržimo do kraja utakmice - rekao je Smailagić. Nekadašnji košarkaš Partizana priznao je da mu je uvek poseban osećaj da igra pred Grobarima, bez obzira na to što sada nosi dres drugog kluba. - Uvek volim da dođem ovde, da vidim navijače i čujem pesme. Lepo mi je da se vratim kući. Partizan je klub koji najviše volim, ali sada se borim za drugi tim, istih boja, ali drugi klub. Biće sigurno čudno kada budu došli kod nas - rekao je Smailagić