Ko su nove sudije Ustavnog suda?

Vreme pre 4 minuta
Ove godine bira se 13 sudija Ustavnog suda. Preostalih petoro izabraće predsednik Srbije, a još troje Opšta sednica Vrhovnog suda

Poslanici Skupštine Srbije izabrali su petoro sudija Ustavnog suda sa liste imena koju je predložio predsednik Srbije Aleksanar Vučić. Oni su utvrdili i listu kandidata za sudije Ustavnog suda sa koje će predsednik Srbije izabrati još petoro sudija. Skupština je za sudije Ustavnog suda izabrala: prof. dr Dobrosava Milovanovića iz Beograda, Maju Popović iz Beograda, prof. dr Mihajla Rabrenovića, prof. dr Milana Rapajića, prof. dr Bojan Tubića iz Novog Sada. Mihajlo
Otvori na vreme.com

