Danas pre 1 sat  |  FoNet
Diplomatija: Razumevanje sa Gruzijom

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je danas, u razgovoru sa ministarkom inostranih poslova Gruzije Makom Bočorišvili, da se odnosi dve zemlje zasnivaju na prijateljstvu, međusobnom razumevanju i podršci u međunarodnoj političkoj areni.

Đurić je zahvalio Tbilisiju na čvrstoj podršci suverenitetu i teritorijalnom integritetu Srbije, ističući da Beograd nedvosmisleno podržava Gruziju po tom pitanju, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Sagovornici su razmotrili mogućnosti unapređenja ekonomske saradnje, u oblastima novih tehnologija, inovacija i turizma i Đurić je najavio otvaranje ambasade Srbije u Tbilisiju. 0U domenu unapređenja ekonomske saradnje, Đurić je naveo da su velika
