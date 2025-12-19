Putin zapalio svet porukom o ratu: "Nisam kriv za mrtve – nisam ja započeo sukob!"

Ruski predsednik Vladimir Putin ponovo je izneo uslove za prekid rata u Ukrajini, poručivši da Rusija nije započela sukob i da je spremna za mir, ali samo uz povlačenje ukrajinskih snaga iz Donjecka i Luganska i odustajanje od NATO.

Ruski predsednik Vladimir Putin danas je, tokom godišnje konferencije za novinare, ponovo govorio o ratu u Ukrajini i izneo, kako je rekao, jasne uslove pod kojima bi Moskva bila spremna da okonča sukob. Tom prilikom naglasio je da Rusija, prema njegovim rečima, „nije započela rat“, kao i da je spremna da konflikt završi mirnim putem. Odgovarajući na pitanje novinara da li je realnije da u skorije vreme dođe do mira ili nastavka rata, Putin je rekao da je Rusija