Putin: Zaljubljen sam i verujem u ljubav na prvi pogled

Predsednik Rusije Vladimir Putin priznao je da je zaljubljen i da veruje u ljubav na prvi pogled. Ruski državnik otkrio je ove detalje iz privatnog života odgovarajući na tradicionalna prednovogodišnja pitanja građana.

Tokom programa Godina u osvrtu sa Vladimirom Putinom, u okviru „Direktne linije“, predsednik Rusije, na pitanje novinarke da li je zaljubljen, jednostavno je odgovorio da jeste. Kako prenosi TV kanal Rosija 1, voditelji programa su ruskog predsednika pitali i da li veruje u ljubav na prvi pogled, na šta je Putin odgovorio da veruje. Danas je novinar ruskog Kanala 4, Kiril Bažanov, zaprosio svoju devojku u programu „Direktna linija“ tokom kojeg je predsednik Rusije