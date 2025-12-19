Užasni detalji nesreće Zbog kvara na vozilu stao u zaustavnu traku, tad je na njege naleteo kamion

Jedna osoba je stradala u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na auto-putu kod Malog Požarevca u smeru ka Beogradu.

Kako nezvanično saznaje RTS, vozaču automobila se pokvarilo vozilo, on je stao u zaustavnu traku i izašao iz kola da ih popravi. Potom je vozač kamiona koji je, kako se prepostavlja, zaspao, izgubio kontrolu nad vozilom i udario u čoveka i usmrtio ga na licu mesta. Do nesreće je došlo juče tokom popodneva. Istraga je u toku. BONUS VIDEO