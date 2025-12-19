Vremenska prognoza za 19. decembar: Sunčano i toplo nakon jutarnjeg smrzavanja

Mondo pre 1 sat  |  Aleksandar Blagić
Prema vremenskoj prognozi za petak 19. decembar 2025. godine, biće oblačno i hladnije, sa najnižom jutarnjom temperaturom od minus četiri do dva stepena.

Maksimalna dnevna od četiri do devet stepena uz lokalne pljuskove, maglu i mogućnost snega u brdsko-planinskim predelima, čak i u nekim nizijama. U Vojvodini će, prema vremenskoj prognozi, biti slabijih lokalnih padavina i oblaka, uz dnevnu temperaturu do 10 stepeni. Jutarnja će biti oko tri stepena. Prema vremenskoj prognozi za subotu 20. decembar, biće pretežno oblačno, u Vojvodini suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom. Najniža temperatura od nula do
