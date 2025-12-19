Vremenska prognoza Srbije: stabilno vreme sa čestom maglom tokom vikenda i zahlađenje krajem decembra

Naslovi.ai pre 1 sat
Danas pretežno sunčano sa temperaturama do 14°C, tokom vikenda magla i manje zahlađenje, a od 23. decembra očekuje se jače zahlađenje sa padavinama.

Danas u Srbiji pretežno sunčano vreme uz malu ili umerenu oblačnost i slab južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura od -4 do 5 stepeni, najviša do 14 stepeni. Ujutru i uveče magla i niska oblačnost u nižim predelima, uključujući Beograd i Novi Sad. RTV Dnevnik Beta

U Vojvodini i kotlinama očekuju se slabije padavine, magla i mogućnost snega u brdskim predelima. Vetar slab do umeren jugoistočni. Prognoze za naredne dane ukazuju na hladnije vreme sa mogućim padavinama i snegom. Mondo Šabačke novosti Blic

Tokom vikenda u Srbiji se očekuje stabilno i suvo vreme, ali sa čestom maglom, naročito na severu, u dolinama i kotlinama, kao i u Timočkoj i Negotinskoj Krajini. Temperatura će biti nešto niža, uz slab do umeren jugoistočni vetar, pojačan u košavskom području. Telegraf

Od 23. decembra očekuje se promena sinoptičke slike sa češćim tmurnim i maglovitim danima, jače zahlađenje i padavine, uključujući mogućnost snega i u nizijskim predelima. Januar donosi temperature ispod proseka, prema proračunima meteorologa Marka Čubrila. Mondo

VojvodinaNovi SadSnegVremenska prognoza

