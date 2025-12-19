Lutovac: Suštinski problem je što režimu ne pada na pamet da odustane od kontrole REM-a

NIN pre 3 sata  |  Beta
Lutovac: Suštinski problem je što režimu ne pada na pamet da odustane od kontrole REM-a

Poslanik i bivši predsednik Demokratske stranke (DS) Zoran Lutovac ocenio je danas da je suštinski problem u procesu izbora članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) u tome što "režimu ne pada na pamet da odustane od kontrole ovog tela koje čuva jedan od stubova autokratske vlasti - režimske medije".

Zoran Lutovac je na društvenoj mreži Iks (X) naveo da se mnogo prašine diglo oko izbora devetog člana, kog predlažu nacionalni saveti nacionalnih manjina, navodeći da se u celom slučaju ne radi o tome iz koje će zajednice taj član biti, već da li je "lojalan režimu". "Time se obesmišljava i kvota za nacionalne manjine, i sama suština REM-a kao nezavisnog stručnog tela", ocenio je on. Članovi Saveta REM-a se biraju, kako je dodao, da rade u javnom interesu, a ne u
Ključne reči

DSDemokratska strankaNacionalne manjineZoran LutovacIzboriREM

