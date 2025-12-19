Četiri člana Saveta REM-a podneli ostavke; Brnabić: Nastavićemo sa izborom, institucije neće biti blokirane

BEOGRAD - Četiri člana Saveta REM-a - Rodoljub Šabić, Mileva Malešić, Ira Prodanov Krajišnik i Dubravka Valić Nedeljković podneli su danas ostavke, tvrdeći da prilikom predlaganja kandidata za članove Saveta REM-a nije poštovana procedura i da nije primenjen zakon.

Šabić je, nakon što su predali ostavke, tvrdio da su kandidate za člana Saveta REM-a iz kategorije nacionalnih manjina predložili i neovlašćeni predlagači koji su dodatno uključeni u proces. Šabić je takođe tvrdio da su predstavnici vlasti tokom procesa izbora REM-a pokušavali da proguraju kandidata koji je, prema njegovim rečima, bio favorizovan, dodajući da je Elvira Kovač iz Saveza vojvođanskih Mađara neposredno pred glasanje u Skupštini 12. novembra, kada su