Četvoro članova Saveta REM-a podnelo ostavke; Ana Brnabić: Neodgovorna odluka

Četvoro članova Saveta REM-a podnelo ostavke; Ana Brnabić: Neodgovorna odluka

Četiri člana Saveta REM-a - Rodoljub Šabić, Mileva Malešić, Ira Prodanov Krajišnik i Dubravka Valić Nedeljković podneli su ostavke, tvrdeći da prilikom predlaganja kandidata za članove Saveta REM-a nije poštovana procedura i da nije primenjen zakon.

Šabić je, nakon što su predali ostavke, rekao da su kandidate za člana Saveta REM-a iz kategorije nacionalnih manjina predložili i neovlašćeni predlagači koji su dodatno uključeni u proces. Takođe tvrdi da su predstavnici vlasti tokom procesa izbora REM-a pokušavali da proguraju kandidata koji je, prema njegovim rečima, bio favorizovan, dodajući da je Elvira Kovač iz Saveza vojvođanskih Mađara neposredno pred glasanje u Skupštini 12. novembra, kada su birani
