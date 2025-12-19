Divljao na moto-putu Loznica – Šabac: Vozio 200 km/h na delu puta gde je ograničenje 100, alkotest pokazao 1,41 promila

Pripadnici policije su oko 14 sati u Loznici zaustavili tridesetdevetogodišnjeg D.

V, koji se vozilom marke „audi“ kretao brzinom od 200,8 kilometara na čas, na delu moto-puta Loznica - Šabac gde je ograničenje brzine 100 kilometara na čas. Alkotestiranjem je utvrđeno da je vozač bio u stanju teške alkoholisanosti, jer je upravljao vozilom sa 1,41 promilom alkohola u organizmu. Vozač je isključen iz saobraćaja i zadržan je u službenim prostorijama, a protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje i vožnje u stanju teške