Vozio pijan 200 na sat

LOZNICA - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova isključili su danas iz saobraćaja D. V. (39), koji se vozilom marke "audi" kretao brzinom od 200,8 kilometara na čas na delu moto-puta Loznica - Šabac, gde je ograničenje brzine 100 kilometara na čas. Alkotestiranjem je utvrđeno da je vozač bio u stanju teške alkoholisanosti, jer je upravljao vozilom sa 1,41 promil alkohola u organizmu, navodi se u saopštenju MUP-a. Vozač je zadržan u službenim prostorijama, a