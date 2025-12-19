Vozio pijan 200 na sat

Politika pre 4 sati
Vozio pijan 200 na sat

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova isključili su danas iz saobraćaja D. V. (39), koji se vozilom marke "audi" kretao brzinom od 200,8 kilometara na čas

LOZNICA - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova isključili su danas iz saobraćaja D. V. (39), koji se vozilom marke "audi" kretao brzinom od 200,8 kilometara na čas na delu moto-puta Loznica - Šabac, gde je ograničenje brzine 100 kilometara na čas. Alkotestiranjem je utvrđeno da je vozač bio u stanju teške alkoholisanosti, jer je upravljao vozilom sa 1,41 promil alkohola u organizmu, navodi se u saopštenju MUP-a. Vozač je zadržan u službenim prostorijama, a
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Vozio 200 km/h na putu Loznica – Šabac gde je ograničenje 100 km/h

Vozio 200 km/h na putu Loznica – Šabac gde je ograničenje 100 km/h

Šabačke novosti pre 1 sat
Vozio 200 km/h na putu Loznica - Šabac gde je ograničenje 100 km/h

Vozio 200 km/h na putu Loznica - Šabac gde je ograničenje 100 km/h

Radio 021 pre 3 sata
U Loznici vozač "audija" isključen iz saobraćaja: Vozio više od 200 km na sat u stanju teške alkoholisanosti (VIDEO)

U Loznici vozač "audija" isključen iz saobraćaja: Vozio više od 200 km na sat u stanju teške alkoholisanosti (VIDEO)

Euronews pre 3 sata
Na delu puta gde je ograničenje 100, vozio 200 kilometara na čas: Alkotest pokazao i 1,41 promil

Na delu puta gde je ograničenje 100, vozio 200 kilometara na čas: Alkotest pokazao i 1,41 promil

N1 Info pre 5 sati
U Loznici vozač isključen iz saobraćaja zbog brzine od 200 km/h pod dejstvom alkohola

U Loznici vozač isključen iz saobraćaja zbog brzine od 200 km/h pod dejstvom alkohola

RTV pre 4 sati
Divljao na moto-putu Loznica – Šabac: Vozio 200 km/h na delu puta gde je ograničenje 100, alkotest pokazao 1,41 promila

Divljao na moto-putu Loznica – Šabac: Vozio 200 km/h na delu puta gde je ograničenje 100, alkotest pokazao 1,41 promila

Nova pre 4 sati
Mrtav pijan vozio 200 na sat! Audijem divljao na putu Loznica - Šabac gde je ograničenje 100: Policija odmah reagovala, evo…

Mrtav pijan vozio 200 na sat! Audijem divljao na putu Loznica - Šabac gde je ograničenje 100: Policija odmah reagovala, evo koliko je imao promila u krvi

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠabacAudiMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPLoznica

Društvo, najnovije vesti »

(Video) "Ovo još nisam doživeo" Strašan snimak u blizini ovog grada u Srbiji: Pala gusta magla, pet metara se ne vidi

(Video) "Ovo još nisam doživeo" Strašan snimak u blizini ovog grada u Srbiji: Pala gusta magla, pet metara se ne vidi

Blic pre 41 minuta
Tri medvedice stigle u Beo zoo-vrt: Svi pozvani da kumuju i pošalju predloge za njihova imena

Tri medvedice stigle u Beo zoo-vrt: Svi pozvani da kumuju i pošalju predloge za njihova imena

Danas pre 1 sat
Nedopustivo utišavanje mikrofona novinarki Tatalović dok želi da postavi potpitanje Brnabić

Nedopustivo utišavanje mikrofona novinarki Tatalović dok želi da postavi potpitanje Brnabić

Danas pre 2 sata
U ponedeljak javni razgovor Odbora sa kandidatima za Savet REM-a

U ponedeljak javni razgovor Odbora sa kandidatima za Savet REM-a

Danas pre 1 sat
EU žali što je Srbija i dalje bez funkcionalnog REM-a

EU žali što je Srbija i dalje bez funkcionalnog REM-a

Danas pre 2 sata