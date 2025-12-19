Sveti Nikola - polovina vernika u Srbiji slavi, druga polovina ide u goste

Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Svetog Nikolu, zaštitnika putnika, moreplovaca i dece, koji je najčešća krsna slava kod Srba.

Sveti Nikola je hramovna i manastirska slava SPC i posvećeno mu je više od 600 crkava. Kod čitavog hrišćanskog sveta Sveti Nikola se poštuje kao veliki čudotvorac. Ljudi su ga još tokom njegovog života, zbog izuzetne ličnosti i duhovnosti, smatrali svetiteljem. Pomagao je narod, širio veru, pravdu i milosrđe, donosio utehu, mir i dobru volju i dobra dela činio je tajno. Zamonašio se i čitavo bogatstvo, nasleđeno od roditelja, razdelio je siromašnima, starima i