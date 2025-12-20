Zima se vraća na velika vrata: Srbija ulazi u minus, evo kada stiže sneg

Alo pre 2 sata
Zima se vraća na velika vrata: Srbija ulazi u minus, evo kada stiže sneg

Najnovija vremenska prognoza za Srbiju donosi maglu, sipeću kišu i promenu vremena. Od srede se očekuje naoblačenje, kiša, a na planinama i sneg, uz jačanje košave.

U toku dana u Srbiji je preovlađivalo sunčano vreme, uz malu do umerenu oblačnost i slab vetar južnih i jugoistočnih pravaca. Najviše dnevne temperature kretale su se uglavnom između 8 i 14 stepeni Celzijusa. U subotu ujutru i tokom prepodnevnih sati, na zapadu Vojvodine, u zapadnim i istočnim krajevima Srbije, kao i po kotlinama i dolinama reka, očekuje se pojava magle i niske oblačnosti. U pojedinim područjima ova oblačnost može da se zadrži i tokom čitavog dana.
