Bez promena od Nove godine: Šta se zaista dešava sa EU propisima o prodaji polovnjaka

Auto blog pre 1 sat  |  Polovniautomobili.com
Bez promena od Nove godine: Šta se zaista dešava sa EU propisima o prodaji polovnjaka

Jedan od ta dva dokumenta trebalo bi da se prihvati kao dokaz da se vozilo ne smatra otpadnim, a bez takvog dokaza, prema poslednjim najavama od iduće godine više neće biti moguće prodati vozilo, prepisati ga na novog vlasnika, odjaviti, pa ni izvesti u inostranstvo.

Ekipa sajta Polovni automobili proveravala je ove informacije, kao i uticaj eventualne primene novih pravila na prilike na domaćem tržištu.. Prvo što moramo da napomenemo: od Nove godine se ništa neće promeniti, jer nikakva nova Uredba još nije usvojena. Postoji nacrt, o kome će se Evropska komisija tek izjašnjavati, a šta taj novi predlog sadrži, objasnićemo detaljno u jednom od narednih tekstova. Ono što je u ovom momentu važno napomenuti jeste da, premda se taj
Direktor Volkswagena najavljuje oproštaj od malih benzinskih modela

Auto blog pre 53 minuta
Mercedes-Benz menja šefa dizajna: odlazi Gorden Wagener, dolazi čovek iz AMG-a

Vrele gume pre 1 dan
Možda i serijski Renault 4 Savane s pogonom na sve točkove

Auto blog pre 2 sata
“Gotovo je sa malim benzinskim modelima”

Vesti online pre 15 sati
Kako će izgledati nova naplata putarine u Hrvatskoj VIDEO

B92 pre 16 sati
Direktor Volkswagena: Gotovo je sa malim benzinskim modelima

B92 pre 17 sati
Evropska komisija prepoznala potrebe auto-industrije - SUS motori i posle 2035.

Auto magazin pre 2 dana

