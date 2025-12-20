Direktor Volkswagena najavljuje oproštaj od malih benzinskih modela

Auto blog pre 53 minuta  |  Revijahak.hr / Auto motor und
Direktor Volkswagena najavljuje oproštaj od malih benzinskih modela

To je izjavio šef marke VW, Tomas Šefer, u intervju za Auto motor und sport.

Zbog visokih emisijskih zahteva EU, motori sa unutrašnjim sagorevanjem više nisu isplativi u klasama jeftinih vozila. Nuditi nove modele s benzinskim motorima u Polo klasi i ispod nje nema smisla s obzirom na buduću regulaciju izduvnih gasova. Bili bi preskupi za kupce. – Budućnost u ovom segmentu je električna – kaže Šefer. Novi električni mali automobili ID. Polo i ID. Cross, koji će biti lansirani 2026., kao i ID. Every1 (2027.) biće temelj ponude malih
Otvori na auto.blog.rs

Pročitajte još

Bez promena od Nove godine: Šta se zaista dešava sa EU propisima o prodaji polovnjaka

Bez promena od Nove godine: Šta se zaista dešava sa EU propisima o prodaji polovnjaka

Auto blog pre 1 sat
“Gotovo je sa malim benzinskim modelima”

“Gotovo je sa malim benzinskim modelima”

Vesti online pre 15 sati
Direktor Volkswagena: Gotovo je sa malim benzinskim modelima

Direktor Volkswagena: Gotovo je sa malim benzinskim modelima

B92 pre 17 sati
Nemački kancelar zadovoljan odlukom EU

Nemački kancelar zadovoljan odlukom EU

B92 pre 1 dan
EU donosi novu eru pristupačnih električnih vozila

EU donosi novu eru pristupačnih električnih vozila

Auto blog pre 2 dana
VW pokrenuo vlastitu proizvodnju baterija za električne automobile

VW pokrenuo vlastitu proizvodnju baterija za električne automobile

SEEbiz pre 2 dana
Volkswagen pokrenuo sopstvenu proizvodnju baterija za električne automobile

Volkswagen pokrenuo sopstvenu proizvodnju baterija za električne automobile

Auto blog pre 2 dana

Ključne reči

FolksvagenVolkswagenEU

Automobili, najnovije vesti »

Bez promena od Nove godine: Šta se zaista dešava sa EU propisima o prodaji polovnjaka

Bez promena od Nove godine: Šta se zaista dešava sa EU propisima o prodaji polovnjaka

Auto blog pre 1 sat
Direktor Volkswagena najavljuje oproštaj od malih benzinskih modela

Direktor Volkswagena najavljuje oproštaj od malih benzinskih modela

Auto blog pre 53 minuta
Mercedes-Benz menja šefa dizajna: odlazi Gorden Wagener, dolazi čovek iz AMG-a

Mercedes-Benz menja šefa dizajna: odlazi Gorden Wagener, dolazi čovek iz AMG-a

Vrele gume pre 1 dan
Potpuno nova Mazda CX-5: elektronska arhitektura i redizajnirani HMI sa ugrađenim Google servisom

Potpuno nova Mazda CX-5: elektronska arhitektura i redizajnirani HMI sa ugrađenim Google servisom

Auto magazin pre 1 dan
Možda i serijski Renault 4 Savane s pogonom na sve točkove

Možda i serijski Renault 4 Savane s pogonom na sve točkove

Auto blog pre 2 sata