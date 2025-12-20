Direktor Volkswagena najavljuje oproštaj od malih benzinskih modela

To je izjavio šef marke VW, Tomas Šefer, u intervju za Auto motor und sport.

Zbog visokih emisijskih zahteva EU, motori sa unutrašnjim sagorevanjem više nisu isplativi u klasama jeftinih vozila. Nuditi nove modele s benzinskim motorima u Polo klasi i ispod nje nema smisla s obzirom na buduću regulaciju izduvnih gasova. Bili bi preskupi za kupce. – Budućnost u ovom segmentu je električna – kaže Šefer. Novi električni mali automobili ID. Polo i ID. Cross, koji će biti lansirani 2026., kao i ID. Every1 (2027.) biće temelj ponude malih