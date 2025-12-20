Američke vlasti objavile hiljade dokumenata o Džefriju Epstinu

Ministarstvo pravde SAD otkrilo je hiljade dokumenata iz dosijea Džefrija Epstina prve koji su izašli na videlo u skladu sa novim zakonom koji je potpisao predsednik Donald Tramp, a kojim se nalaže njihovo objavljivanje.

Predsednik SAD Donald Tramp 20. novembra potpisao je zakon kojim se nalaže američkom Ministarstvu pravde da objavi dosijee iz istrage o osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epštaja. Dokumenti o Epstinu objavljeni su na veb-stranici američkog Ministarstva pravde. Ranije danas, zamenik državnog tužioca Tod Blanš rekao je da će objavljivanje obuhvatiti “nekoliko stotina hiljada“ dosijea i da će još njih biti otkriveno u narednim nedeljama. Zakon o transparentnosti