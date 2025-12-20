„Srce Kragujevca“ u nedelju u Karađorđevoj ulici

Humanitarni, muzički i porodični događaj „Srce Kragujevca“ koji će biti organizovan u nedelju, 21. decembra u delu Karađorđeve ulice od 12 do 21 čas.

Na manifestaciji učestvuje preko 70 izlagača na Bazaru, gastro kutku i Dečjoj zoni. Posetioci će moći da degustiraju kuvano vino i rakiju, kafu i čaj, posne i mrsne specijalitete, kupe rukotvorine lokalnih proizvođača, kao i da se ogreju uz vatru koja će biti ložena u burićima. Za najmlađe će biti otvoren Dečji kutak sa rekvizitima za igru i zabavu i sportskim animacijama. Sav prihod od prodaje biće uručen dečjim klinikama Univerzitetskog kliničkog centra