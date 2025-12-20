„Srce Kragujevca“ u nedelju u Karađorđevoj ulici

Glas Šumadije pre 25 minuta  |  Jovanka Nikolić
„Srce Kragujevca“ u nedelju u Karađorđevoj ulici

Humanitarni, muzički i porodični događaj „Srce Kragujevca“ koji će biti organizovan u nedelju, 21. decembra u delu Karađorđeve ulice od 12 do 21 čas.

Na manifestaciji učestvuje preko 70 izlagača na Bazaru, gastro kutku i Dečjoj zoni. Posetioci će moći da degustiraju kuvano vino i rakiju, kafu i čaj, posne i mrsne specijalitete, kupe rukotvorine lokalnih proizvođača, kao i da se ogreju uz vatru koja će biti ložena u burićima. Za najmlađe će biti otvoren Dečji kutak sa rekvizitima za igru i zabavu i sportskim animacijama. Sav prihod od prodaje biće uručen dečjim klinikama Univerzitetskog kliničkog centra
Otvori na glassumadije.rs

Povezane vesti »

„Sece Kragujevca“ u nedelju u Karađorđevoj ulici

„Sece Kragujevca“ u nedelju u Karađorđevoj ulici

Glas Šumadije pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Kragujevac

Regioni, najnovije vesti »

Direktor JKP Šumadija pokazao gradonačelniku novu mašinu – rovokopač bager

Direktor JKP Šumadija pokazao gradonačelniku novu mašinu – rovokopač bager

Glas Šumadije pre 36 minuta
„Srce Kragujevca“ u nedelju u Karađorđevoj ulici

„Srce Kragujevca“ u nedelju u Karađorđevoj ulici

Glas Šumadije pre 25 minuta
Elektrodistribucija Niš – 20.12.2025

Elektrodistribucija Niš – 20.12.2025

Gradski portal 018 pre 25 minuta
Dobre ideje uvek dobro prolaze: Bojan gaji lavandu i od nje pravi nesvakidašnji liker

Dobre ideje uvek dobro prolaze: Bojan gaji lavandu i od nje pravi nesvakidašnji liker

B92 pre 26 minuta
Na današnji dan, 20. decembar

Na današnji dan, 20. decembar

N1 Info pre 1 sat