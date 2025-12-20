Haos na letu Tel Aviv - Beč, otkriven "slepi putnik" Mladić prošao mere obezbeđenja neopaženo, evo kako je uprava aerodroma saznala
Kurir pre 50 minuta
Uprava aerodroma "Ben Gurion" najavila je nove mere bezbednosti, nekoliko dana pošto je otkriven slepi putnik u avionu iz Tel Aviva za Beč koji se ukrcao bez karte ili pasoša, prenose izraelski mediji.
Mladić star 18 godina prošao je mere obezbeđenja na aerodromu, ali ne i kompletnu proceduru granične kontrole, preneo je Tajms of Izrael. Prema novim merama koje će uskoro da budu uvedene, putnici će morati da pokažu bording kartu po ulasku na terminal i tokom prve provere obezbeđenja. Uprava aerodroma je navela da će se zbog toga možda više čekati u redu za ulazak u avion, kao i da će nove mere stupiti na snagu tokom naredne godine. Mediji su preneli da je u