Dnevni horoskop za 20. decembar 2025: Ovnu veče donosi lepe vesti, Lava jedno pitanje buni, a vas?

Mondo pre 27 minuta  |  Tamara Veličković
Dnevni horoskop za 20. decembar 2025: Ovnu veče donosi lepe vesti, Lava jedno pitanje buni, a vas?

Dnevni horoskop za 20. decembar 2025. godine, evo šta vam zvezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje! Dnevni horoskop za 20. decembar 2025. godine kaže da vam danas prijaju mir i tišina, ali misli ne prestaju da rade.

Posao ide glatko kada pratite osećaj, a kreativni projekti donose vam zadovoljstvo i malu zaradu. U ljubavi naglašena nežnost, a večernji razgovor otvara novo poglavlje veze. Odmor i dobar san vam vraćaju snagu. Raspoloženi ste za druženje i neočekivane ideje. Posao ide bolje kada promenite pristup i zračite optimizmom. Stare veze dobijaju novu energiju, a slobodni Bikovi bi mogli da upoznaju nekoga ko ih intrigira. Energija varira, pa su šetnje i lagana vežba
Otvori na mondo.rs

Horoskop »

Horoskop za subotu, 20. decembar Jarac i Bik traže bolji posao, Škorpiji će partner okrenuti leđa, Vagama su bubrezi slaba…

Horoskop za subotu, 20. decembar Jarac i Bik traže bolji posao, Škorpiji će partner okrenuti leđa, Vagama su bubrezi slaba tačka

Alo pre 27 minuta
Mesečni horoskop za januar 2026. godine

Mesečni horoskop za januar 2026. godine

Moj Novi Sad pre 17 sati
Mesečni horoskop za januar 2026. godine

Mesečni horoskop za januar 2026. godine

Ozon pre 17 sati
Horoskop za 19. decembar

Horoskop za 19. decembar

OK radio pre 19 sati
Dnevni horoskop za 19. decembar 2025: Bik se služi lukavstvom, Jarcu će se uslišiti molitve, a vama?

Dnevni horoskop za 19. decembar 2025: Bik se služi lukavstvom, Jarcu će se uslišiti molitve, a vama?

Mondo pre 24 sata
Dnevni horoskop: Raku odmor neophodan, Vodolija pokazuje svoje šarmerske sposobnosti

Dnevni horoskop: Raku odmor neophodan, Vodolija pokazuje svoje šarmerske sposobnosti

Dnevnik pre 1 dan
Iskoristite energiju mladog Meseca: do 3 kilograma manje i snažan detoks za samo jedan dan! Mesečevu dijetu mnogi već…

Iskoristite energiju mladog Meseca: do 3 kilograma manje i snažan detoks za samo jedan dan! Mesečevu dijetu mnogi već praktikuju

Dnevnik pre 7 sati
Horoskop »

Ključne reči

Horoskop

Najnovije vesti »

Ante Marković, doživotni predsednik SFRJ

Ante Marković, doživotni predsednik SFRJ

Velike priče pre 22 minuta
Kakva će biti deca odrasla sa školskim pucnjavama?

Kakva će biti deca odrasla sa školskim pucnjavama?

Velike priče pre 27 minuta
Sećate li se žene sa koncerta Coldplay?

Sećate li se žene sa koncerta Coldplay?

Velike priče pre 12 minuta
Vremenska prognoza za 20. decembar: Sunčan dan nakon oblačnog i maglovitog jutra

Vremenska prognoza za 20. decembar: Sunčan dan nakon oblačnog i maglovitog jutra

Mondo pre 27 minuta
Dnevni horoskop za 20. decembar 2025: Ovnu veče donosi lepe vesti, Lava jedno pitanje buni, a vas?

Dnevni horoskop za 20. decembar 2025: Ovnu veče donosi lepe vesti, Lava jedno pitanje buni, a vas?

Mondo pre 27 minuta