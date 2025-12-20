Horoskop za subotu, 20. decembar Jarac i Bik traže bolji posao, Škorpiji će partner okrenuti leđa, Vagama su bubrezi slaba tačka

OVAN Posao: Niste u mogućnosti trenutno da radite dve stvari odjednom, pa ćete se odlučiti za zaduženje, koje vam više prija. Imate vremena sve da završite do roka. Niste morali da se izvlačite iz situacije u kojoj ste se našli. Možete da se dogovorite bez problema, danas. Ljubav: Malo je verovatno da vas partner ne voli. Volite da flrtujete i tu je nivo vašeg emotivnog života, trenutno. Nemate nameru da idete dalje. IZNENADNA ODLUKA NEPOSREDNO PRED POROĐAJ MILICE TODOROVIĆ: Pevačica očajna, traži novi

Zdravlje: Nemate tegobe. BIK Posao: Pokušavate