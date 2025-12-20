Italijanske luksuzne patike Golden Goose većinski u rukama Kine i fonda iz Singapura

Italijanske luksuzne patike Golden Goose prelaze u ruke Kineza iz HSG-a i singapurskog suverenog fonda Temasek, ali Permira ne izlazi potpuno iz igre i zadržava manjinski udeo, javlja Ansa.

Prema finansijskim izvorima, operacija je vredna 2,5 milijardi evra. Silvio Kampara nastaviće da vodi grupu kao izvršni direktor, dok će Marko Bicari, trenutno direktor u Upravnom odboru Golden Goose-a, postati član odbora bez izvršne funkcije. Nova dva partnera su već poznata po svojim investicijama u luksuznu tehnologiju: HSG u Monkler i Ermenegildo Zegna Group, a Temasek u Pop Mart, RedNote i Marshall. "Oduševljeni smo što možemo da pozdravimo HSG i Temasek kao