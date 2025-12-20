Sneg i zahlađenje u Srbiji od ovog datuma: Evo šta se očekuje u novogodišnjoj noći

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Sneg i zahlađenje u Srbiji od ovog datuma: Evo šta se očekuje u novogodišnjoj noći

Nastavlja se utcaj anticklona i visokog vazdušnog pritiska, uz stabilno i suvo vreme.

Danas i sutra biće umereno oblačno sa sunčanim periodima, naročito na jugu, dok se na severu zemlje, naročito u Vojvodini i u dolinama, kotlinama i u Timočkoj i Negotinskoj Krajini magla očekuje tokom celog dana. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, u košavskom području pojačan, a na jugu Banata jak. Jutarnja temperatura od -4 do 4°C, maksimalna dnevna od 6 do 12 stepeni, u predelima sa maglom hladnije, temperatura do 2°C. Sledeće sedmice umereno do pretežno
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

RHMZ najavio sneg! Prava zima samo što nije stigla, evo gde će se prvo zabeleti

RHMZ najavio sneg! Prava zima samo što nije stigla, evo gde će se prvo zabeleti

Alo pre 6 minuta
Vremenska prognoza za Srbiju: magla u kotlinama, pretežno sunčano na planinama

Vremenska prognoza za Srbiju: magla u kotlinama, pretežno sunčano na planinama

RTV Novi Pazar pre 15 minuta
Ujutru maglovito, tokom dana tmurno

Ujutru maglovito, tokom dana tmurno

Novi magazin pre 40 minuta
Danas 4 dela pod upozorenjem, sutra cela Srbija. Opasna pojava negde će biti udružena i sa kišom, veliki oprez!

Danas 4 dela pod upozorenjem, sutra cela Srbija. Opasna pojava negde će biti udružena i sa kišom, veliki oprez!

Blic pre 3 sata
Vremenska prognoza: Danas pretežno sunčano, temperatura do 10

Vremenska prognoza: Danas pretežno sunčano, temperatura do 10

NIN pre 2 sata
Magla ne popušta, košava jača: Evo kakvo nas vreme čeka narednih dana

Magla ne popušta, košava jača: Evo kakvo nas vreme čeka narednih dana

Moj Novi Sad pre 2 sata
Ujutro maglovito i oblačno, tokom dana pretežno sunčano

Ujutro maglovito i oblačno, tokom dana pretežno sunčano

Glas Zapadne Srbije pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaBanatNova godinaSnegVremenska prognozavremeweather

Vojvodina, najnovije vesti »

Prirodno-matematički fakultet dodelio priznanja studentima - osvajačima medalja

Prirodno-matematički fakultet dodelio priznanja studentima - osvajačima medalja

NoviSad.com pre 5 minuta
Da nam sela budu bliža a voda skuplja! Kakvu vodu piju ljudi u okolnim selima i po kojoj ceni? Da nam sela budu bliža a voda…

Da nam sela budu bliža a voda skuplja! Kakvu vodu piju ljudi u okolnim selima i po kojoj ceni? Da nam sela budu bliža a voda skuplja!

Volim Zrenjanin pre 10 minuta
Jedna osoba teško povređena na putu Sirig–Srbobran

Jedna osoba teško povređena na putu Sirig–Srbobran

Moj Novi Sad pre 1 minut
„Spasili ste živote“: Maturanti u Zrenjaninu okupili sto dobrovoljnih davalaca krvi

„Spasili ste živote“: Maturanti u Zrenjaninu okupili sto dobrovoljnih davalaca krvi

Zrenjaninski pre 6 minuta
Mićin: Uništavanje dečjeg vozića posledica kampanje podela i netrpeljivosti

Mićin: Uništavanje dečjeg vozića posledica kampanje podela i netrpeljivosti

In medija pre 11 minuta