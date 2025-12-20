Sneg i zahlađenje u Srbiji od ovog datuma: Evo šta se očekuje u novogodišnjoj noći

Nastavlja se utcaj anticklona i visokog vazdušnog pritiska, uz stabilno i suvo vreme.

Danas i sutra biće umereno oblačno sa sunčanim periodima, naročito na jugu, dok se na severu zemlje, naročito u Vojvodini i u dolinama, kotlinama i u Timočkoj i Negotinskoj Krajini magla očekuje tokom celog dana. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, u košavskom području pojačan, a na jugu Banata jak. Jutarnja temperatura od -4 do 4°C, maksimalna dnevna od 6 do 12 stepeni, u predelima sa maglom hladnije, temperatura do 2°C. Sledeće sedmice umereno do pretežno