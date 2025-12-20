Zbog ove fotografije Britanija je na nogama: Princ Endrju leži na 5 žena, a gleda ga nasmejana Gislejn Maksvel

Na hiljade novih dokumenata o osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstajnu objavljeno je u petak uveče, a među njima se nalazi i fotografija koja prikazuje sto za masažu u središtu prostorije njegovog doma u Njujorku, piše Sky News.

Masažni sto prekriven je belom plahtom, na vrhu je presavijen plavi peškir, dok se na zidovima prostorije nalazi nekoliko uokvirenih slika koje prikazuju gole žene. Sky News dodaje da su dve slike, dok treća izgleda kao fotografija. Na drvenom stočiću uz sto za masažu nalazi se telefon, kao i nekoliko predmeta koji liče na boce i tube. Sky News napominje da su takođe objavljene i fotografije na kojima se vidi vibrator u fioci, kao i masažna stolica okružena maskama