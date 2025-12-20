Kakva će biti deca odrasla sa školskim pucnjavama?

I čemu se možemo nadati od generacija koje rastu u takvom surovom svetu, gde je sve moguće a sigurna zona ne postoji

Pre par dana na Univerzitetu Braun desio se još jedan u nizu napada u školi (school shooting) u kome su dva učenika ubijena a devetoro njih je ranjeno. Pre samo pedeset godina ubistva u školama nisu postojala u ovom obliku, nisu bila masovna i bila su ograničena na jednu osobu i uglavnom ličnu osvetu, ili političku priču (kao prvo masovno ubijanje školske dece 1764. u Pensilvaniji od strane američkih starosedelaca). Od 1966. godine kada je sa tornja ubijeno