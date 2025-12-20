Kakva će biti deca odrasla sa školskim pucnjavama?

Velike priče pre 27 minuta  |  Piše Olga Borovnica
Kakva će biti deca odrasla sa školskim pucnjavama?

I čemu se možemo nadati od generacija koje rastu u takvom surovom svetu, gde je sve moguće a sigurna zona ne postoji

Pre par dana na Univerzitetu Braun desio se još jedan u nizu napada u školi (school shooting) u kome su dva učenika ubijena a devetoro njih je ranjeno. Pre samo pedeset godina ubistva u školama nisu postojala u ovom obliku, nisu bila masovna i bila su ograničena na jednu osobu i uglavnom ličnu osvetu, ili političku priču (kao prvo masovno ubijanje školske dece 1764. u Pensilvaniji od strane američkih starosedelaca). Od 1966. godine kada je sa tornja ubijeno
Otvori na velikeprice.com

Deca »

"Začuđeno me pita: - Ti ne postiš?" Luna Đogani spremna za praznike, a evo šta je sad objavila (foto)

"Začuđeno me pita: - Ti ne postiš?" Luna Đogani spremna za praznike, a evo šta je sad objavila (foto)

Blic pre 5 sati
Netfliks najavio animirani spinof serije „Stranger Things“

Netfliks najavio animirani spinof serije „Stranger Things“

Danas pre 8 sati
Afera trese Ameriku: Epstajn drži džinovski ček sa Trampovim potpisom, pored njega nepoznata žena! Na slikama i Klinton, Majkl…

Afera trese Ameriku: Epstajn drži džinovski ček sa Trampovim potpisom, pored njega nepoznata žena! Na slikama i Klinton, Majkl Džekson, Mik Džeger... (foto)

Kurir pre 4 sati
Epstajn skandal trese svet! Objavljena nova šok slika: On drži džinovski ček sa trampovim potpisom, pored njega misteriozna…

Epstajn skandal trese svet! Objavljena nova šok slika: On drži džinovski ček sa trampovim potpisom, pored njega misteriozna žena

Blic pre 5 sati
VIDEO Pogledajte kako je miljenik navijača Zvezde dočekan u Areni: Deca mu prilazila, on se odmah pozdravio sa jednim igračem…

VIDEO Pogledajte kako je miljenik navijača Zvezde dočekan u Areni: Deca mu prilazila, on se odmah pozdravio sa jednim igračem

Nova pre 7 sati
Putin u "direktnoj liniji" odgovarao na pitanja skoro pet sati: O Ukrajini, NIS-u, NATO paktu, Trampu, šansi za mir... (video)

Putin u "direktnoj liniji" odgovarao na pitanja skoro pet sati: O Ukrajini, NIS-u, NATO paktu, Trampu, šansi za mir... (video)

Večernje novosti pre 13 sati
Jokić o rekordu: Pričaću deci...

Jokić o rekordu: Pričaću deci...

Sputnik pre 6 sati
Deca »

Ključne reči

deca

Društvo, najnovije vesti »

Ante Marković, doživotni predsednik SFRJ

Ante Marković, doživotni predsednik SFRJ

Velike priče pre 22 minuta
Kakva će biti deca odrasla sa školskim pucnjavama?

Kakva će biti deca odrasla sa školskim pucnjavama?

Velike priče pre 27 minuta
Sećate li se žene sa koncerta Coldplay?

Sećate li se žene sa koncerta Coldplay?

Velike priče pre 12 minuta
"Prestala sam da se smejem, da izlazim iz kuće... Samo živiš, ali ne postojiš, kao da si duh": Dve Ane otvoreno o borbi sa…

"Prestala sam da se smejem, da izlazim iz kuće... Samo živiš, ali ne postojiš, kao da si duh": Dve Ane otvoreno o borbi sa depresijom, ali samoćom za praznike

Blic pre 37 minuta
Vremeplov: Slobodan Milošević izabran za predsednika Srbije

Vremeplov: Slobodan Milošević izabran za predsednika Srbije

RTV pre 2 sata