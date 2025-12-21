Plate u Srbiji nastavljaju da rastu Prosečna zarada u trećem kvartalu 107.937 dinara, 11,4 odsto više nego prošle godine

Alo pre 2 sata
Plate u Srbiji nastavljaju da rastu Prosečna zarada u trećem kvartalu 107.937 dinara, 11,4 odsto više nego prošle godine

Prosečna neto plata u Srbiji za treći kvartal ove godine iznosila je 107.937 dinara i bila je nominalno veća za 11,4 odsto, a realno za 6,9 odsto u odnosu na isti period prošle godine, objavio je Republički zavod za statistiku (RZS) u svojoj publikaciji Trendovi, III kvartal 2025

U odnosu na prethodni, tj. drugi kvartal 2025. godine zarada je nominalno niža za 0,1 odsto a realno za 1,1 odsto. Prosečna neto zarada za prvih devet meseci iznosila je 107.432 dinara i u odnosu na isti period prethodne godine, bila je nominalno veća za 11,1 odsto, a realno za 6,5 odsto. Nominalne zarade su se od početka godine kretale u skladu sa kretanjem realne ekonomije i budžeta, istovremeno se prilagođavajući tržišnim pokazateljima, tj. ponudi i potražnji
