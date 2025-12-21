Najmanje 10 mrtvih i još toliko povređenih: Opšta panika na ulicama Johanesburga FOTO

Naoružani napadač ubio je najmanje 10 osoba i ranio još 10 u napadu koji se dogodio u naselju Bekersdal, 40 kilometara jugozapadno od Johanesburga, saopštila je danas lokalna policija.

Motiv napada još nije poznat, a prema policijskom saopštenju, napadač je nasumično pucao po prolaznicama na ulicama, prenosi CBS. "Deset osoba je poginulo. Nemamo precizne informacije o njihovim identitetima", izjavila je portparolka policije Brenda Muridili. Najmanje deset ljudi je povređeno i oni su prevezeni u bolnicu. Kako prenosi Gardijan, napadači u dva vozila "otvorili su vatru na goste kafane i nastavili da pucaju nasumično dok su bežali sa mesta događaja",