Sastankom sa Vučićem slovački predsednik Pelegrini počeo posetu Srbiji
Sastankom sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem predsednik Slovačke Peter Pelegrini počeo je danas dvodnevnu posetu Srbiji.
Pre početka razgovora Vučić je za Pelegrinija i delegaciju Slovačke priredio svečani doček ispred Palate Srbija.
Dvojica predsednika razgovor će nastaviti u proširenom sastavu, sa članovima delegacija Slovačke i Srbije, a potom će se zajedno obratiti medijima.
Uoči posete Srbiji, tokom koje će razgovarati i sa drugim državnim zvaničnicima, udruženja i predstavnici Slovaka iz Vojvodine uputili su predsedniku Slovačke otvoreno pismo tražeći da se sastane i sa njima.
Vojvođanski Slovaci zahtevali su od Pelegrinija da se sastane i s njima, "kako bi ga upoznali sa represijom koju srpski režim sprovodi nad Slovacima i sa činjenicom da se slovačka zajednica u Vojvodini 'raspada' jer ljudi odlaze pošto ne vide budućnost u Srbiji".
"Ukoliko se i Vaša poseta svede isključivo na kurtoazne susrete sa onima koji filtriraju istinu, bićemo, nažalost, prinuđeni da to doživimo kao ignorisanje i izdaju od strane matične države. Ne kao političku odluku, već kao moralni neuspeh. Živimo u vremenu kada se naša zajednica nalazi na ivici nestanka i kada se suočava sa pritiscima kakve novija istorija ne pamti i koje običan čovek ne ume ni da objasni", navela je u saopštenju za javnost grupa građana iz Bačkog Petrovca.
Zbor građana Kovačice i Padine takođe je uputio pismo Pelegriniju, zatražio sastanak sa njim i upozorio na zatiranje identiteta Slovaka u tim mestima, a oglasila se i neformalna grupa građana iz desetak mesta u Sremu, navodeći da su saglasni sa svojim sunarodnicima iz Bačke i Banata koji su uputili otvoreno pismo Pelegriniju, pošto su problemi i pritisci u Sremu identični.
(Beta, 21.12.2025)