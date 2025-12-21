Obradovaće nas sunčani intervali u Srbiji sutra oblačno i maglovito jutro, meteorolozi obećavaju da će se razvedriti temperatura do 8 stepeni

Dnevnik pre 2 sata
Obradovaće nas sunčani intervali u Srbiji sutra oblačno i maglovito jutro, meteorolozi obećavaju da će se razvedriti…

U Srbiji se sutra ujutro očekuje magla i niska oblačnost, koja će se u Timočkoj krajini, na severu i zapadu Srbije, kao i po pojedinim kotlinama zadržati i veći deo dana, dok se na istoku Srbije ponegde očekuje i sipeća kiša (rosulja), a u ostalim krajevima umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima.

Kako je saopštio Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), vetar će u većem delu zemlje biti slab, na jugu Banata i u donjem Podunavlju umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se od -2 do 4 stepena, a najviša dnevna od 4 do 8 stepeni. Uveče i tokom noći ponovo se očekuje lokalno formiranje magle. I u Beogradu je za sutra ujutro prognozirana magla i niska oblačnost, a tokom dana umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Vetar će biti slab,
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Zima je upravo zvanično počela

Zima je upravo zvanično počela

Alo pre 29 minuta
Početak zime 2025: zimski solsticij i vremenske prilike u Srbiji

Početak zime 2025: zimski solsticij i vremenske prilike u Srbiji

Naslovi.ai pre 1 sat
Tmurno vreme nad Srbijom, Kragujevac danas bez sunca

Tmurno vreme nad Srbijom, Kragujevac danas bez sunca

iKragujevac pre 1 sat
Počinje zima! Sledi preokret vremena: Evo kada stižu kiša i sneg, ovi predeli Srbije biće prvi na udaru

Počinje zima! Sledi preokret vremena: Evo kada stižu kiša i sneg, ovi predeli Srbije biće prvi na udaru

Telegraf pre 1 sat
Evo kakvo nas vreme očekuje sutra: Mnogima se neće svideti

Evo kakvo nas vreme očekuje sutra: Mnogima se neće svideti

Telegraf pre 3 sata
Danas najkraći dan i najduža noć u godini

Danas najkraći dan i najduža noć u godini

RTK pre 4 sati
U 16 sati i 3 minuta danas počinje zima

U 16 sati i 3 minuta danas počinje zima

Jugmedia pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BanatRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

(BLOG) "Ili oni ili mi": Podrška DUNP iz cele Srbije, studenti na konjima došli ispred fakulteta

(BLOG) "Ili oni ili mi": Podrška DUNP iz cele Srbije, studenti na konjima došli ispred fakulteta

N1 Info pre 4 minuta
Ruski diplomata pozdravio stav Srbije da nastavi zabranu izvoza municije sumnjivim partnerima

Ruski diplomata pozdravio stav Srbije da nastavi zabranu izvoza municije sumnjivim partnerima

Beta pre 19 minuta
Bez telefona u školskim klupama: Evo kako jedna osnovna škola u Beogradu već dve godine "drži stvari pod kontrolom"

Bez telefona u školskim klupama: Evo kako jedna osnovna škola u Beogradu već dve godine "drži stvari pod kontrolom"

Euronews pre 34 minuta
Novi Pazar "kuva": U toku blokada celog grada, došli građani iz cele Srbije - "ili oni ili mi"! (foto / video)

Novi Pazar "kuva": U toku blokada celog grada, došli građani iz cele Srbije - "ili oni ili mi"! (foto / video)

Pravda pre 19 minuta
Profesori niškog „Sremca“ traže smenu direktorke jer su „žrtve odmazde zbog podrške studentima“

Profesori niškog „Sremca“ traže smenu direktorke jer su „žrtve odmazde zbog podrške studentima“

Južne vesti pre 24 minuta