BLOG UŽIVO „Ili oni ili mi“: Okupljenima u Pazaru obratio se bivši dekan FDU, hiljade građana uzvikuje: „Studenti! DUNPaj!“

Nova pre 11 minuta  |  Autor: Mila Marinović
BLOG UŽIVO „Ili oni ili mi“: Okupljenima u Pazaru obratio se bivši dekan FDU, hiljade građana uzvikuje: „Studenti! DUNPaj!“…

Danas u Novom Pazaru održava se veliki protest studenata u blokadi pod sloganom „Ili oni ili mi“, povodom odluke zbog koje je više od 200 studenata Državnog univerziteta u Novom Pazaru ostalo bez statusa studenta, dok je oko 30 profesora izgubilo posao.

Studenti poručuju da je ovo jedan od najkritičnijih trenutaka njihove višemesečne borbe protiv, kako navode, nepravde, represije i institucionalnih pritisaka. Tokom dana očekuju se okupljanja, dolazak studenata iz više univerzitetskih centara u Srbiji, kao i centralni program u popodnevnim satima. U ovom BLOGU UŽIVO pratimo sva dešavanja sa protesta, reakcije studenata, govore, atmosferu i događaje iz minuta u minut. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da
